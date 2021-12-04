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Hitit dönemine ait vazo ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hitit dönemine ait vazo ele geçirildi

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı kırsal Gökpınar ve Bahçeyaka Mahallelerinde Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

YATAĞAN, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı kırsal Gökpınar ve Bahçeyaka Mahallelerinde Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu Bahçeyaka ve Gökpınar Mahallesinde ikamet eden iki kişinin konut ve araçlarında çok sayıda tarihi eser bulunduğu bilgisi alındı.

Jandarma İstihbarat, KOM Şube ve Bozüyük Jandarma Karakol ekipleri, Savcılıktan alınan arama kararı sonrası İ.Ş. ve H.B. isimli şüphelilerin ev ve araçlarında arama yaptı. Yapılan aramada, 10 adet Helenistik döneme ait bronz sikke, Roma dönemine ait gümüş yüzük, Roma dönemine ait gümüş kolye, 5 adet tarihi eser niteliği bulunan gözyaşı şişesi, bir adet Amfora ve parçası, 3 adet ketal obje, 2 adet gümüş obje, eski dönemlere ait satır, Hitit dönemine ait olduğu değerlendirilen vazo, eski dönemlere ait olduğu değerlendirilen kılıç, ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız av tüfeği ve define aramada kullanılan dedektör ele geçirildi.

Şüpheliler İ.Ş. ve H.B gözaltına alınırken, Cumhuriyet savcısının talimatı ile iadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MUĞLA

Hitit dönemine ait vazo ele geçirildi

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