Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.'nin ("Hitit Bilgisayar" veya "Şirket") birincil halka arzının talep toplaması için açıklama yapıldı. Peki, Hitit Bilgisayar halka arz ne zaman?

HİTİT BİLGİSAYAR HALKA ARZ NE ZAMAN?

Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.'nin ("Hitit Bilgisayar" veya "Şirket") birincil halka arzının talep toplaması 23-24-25 Şubat 2022 tarihlerinde 3 (üç) iş günü boyunca yapılacaktır.

Toplam 7.692.308 TL nominal değerli 7.692.308 adet mevcut (C) grubu pay ve sermaye artırımı sonucu ihraç edilecek toplam 27.500.000 TL nominal değerli 27.500.000 adet (C) grubu pay olmak üzere Mevcut Paylar ile Yeni Paylar'ın toplamının nominal değeri 35.192.308 TL'dir. Toplam 35.192.308 TL nominal değerli payların halka arz edilmesiyle Şirket'in halka açıklık oranı %27,60 olacaktır

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri çerçevesinde halka arz edilen payların BİST'te işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süreyle fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Bir payın nominal değeri 1 TL olup, 1 TL nominal değerdeki 1 adet payın satış fiyatının aralığı 11,50-12,50 TL olarak belirlenmiştir.

Halka arz edilecek toplam 35.192.308 TL nominal değerli payların;

• 8.798.077 TL nominal değerdeki (%25) kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara,

• 8.798.077 TL nominal değerdeki (%25) kısmı Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılara

• 8.798.077 TL nominal değerdeki (%25) kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara,

• 8.798.077 TL nominal değerdeki (%25) kısmı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara, gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmesi planlanmaktadır.

Talep Toplamaya İlişkin Bilgiler

Satış, Ünlü Menkul liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından fiyat aralığı ile talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle gerçekleştirilecektir.

Şirket paylarının halka arzında talepte bulunabilecek yatırımcı grupları: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılardır. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar sadece konsorsiyum lideri aracılığıyla başvuruda bulunabileceklerdir.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. üzerinden girilen talepler için blokaja konu edilebilecek varlıklar: Para Piyasası Fonu (Sadece Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu), Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu, Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu, TL DİBS, Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihraç ettiği), Özel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve Borsa İstanbul'da işlem görenleri kabul edebilir), Hisse Senedi Fonu, Borçlanma Araçları Fonu, Değişken Fon, Pay (BİST 30'da yer alan paylar), Döviz Blokesi (ABD Doları, Avro, Sterlin).

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. üzerinden girilen talepler için blokaja konu edilebilecek varlıklar: Para Piyasası Fonu (Sadece Yapı Kredi Portföy Para Piyasası Fonu), Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (Sadece Yapı Kredi Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu), TL DİBS, Özel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (Yalnızca Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. bonoları), Döviz Blokesi (ABD Doları, Avro, Sterlin), TL Vadeli Mevduat Blokesi, Döviz Cinsinden Vadeli Mevduat Hesabı Blokesi (ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini)

Her bir tahsisat grubuna dağıtım, aşağıda belirtilen şekilde kendi içinde ayrı ayrı yapılacaktır:

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara Dağıtım: Oransal dağıtım yöntemine göre yapılacaktır. İlk aşamada (yetmesi kaydıyla), talepte bulunan tüm Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara (bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcılara yatırımcı başına olmak üzere) birer adet pay verilecek, daha sonra Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının kalan pay talep miktarına bölünmesi ile "Arzın Talebi Karşılama Oranı" bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karşılama Oranı her bir yatırımcıya ait kişisel talep ile çarpılacak ve paylar dağıtılacaktır. Yatırımcılara yapılacak dağıtımlar sırasında dağıtılacak adetler küsuratları atılarak aşağı yuvarlanacaktır. Dağıtım hesaplamalarında küsurat ortaya çıkması durumunda, dağıtılamayan paylar, pay talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında Halka Arz Edenler ve Ünlü Menkul'ün uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.

Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılara Dağıtım: Oransal dağıtım yöntemine göre yapılacaktır. İlk aşamada (yetmesi kaydıyla), talepte bulunan tüm Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılara (bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcılara yatırımcı başına olmak üzere) birer adet pay verilecek, daha sonra Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının kalan pay talep miktarına bölünmesi ile "Arzın Talebi Karşılama Oranı" bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karşılama Oranı her bir yatırımcıya ait kişisel talep ile çarpılacak ve paylar dağıtılacaktır. Yatırımcılara yapılacak dağıtımlar sırasında dağıtılacak adetler küsuratları atılarak aşağı yuvarlanacaktır. Dağıtım hesaplamalarında küsurat ortaya çıkması durumunda, dağıtılamayan paylar, pay talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında Halka Arz Edenler ve Ünlü Menkul'ün uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım: Her bir Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına Ünlü Menkul'ün önerileri de dikkate alınarak Halka Arz Edenler tarafından karar verilecektir.

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım: Her bir Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına Ünlü Menkul'ün önerileri de dikkate alınarak Halka Arz Edenler tarafından karar verilecektir.

Tüm yatırımcı gruplarına dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altında kalması hâlinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulacaktır.

Yatırımcı gruplarına belirtilen yöntemlere göre dağıtım yapılırken, hesaplamalarda küsurat ortaya çıkmasından dolayı dağıtılamayan paylar, pay talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında Halka Arz Edenler'in uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.

Ünlü Menkul, talep toplama süresinin bitimini izleyen en geç 2 (iki) iş günü içerisinde dağıtım listelerini, her bir tahsis grubu için ayrı ayrı kesinleştirerek Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahiplerine verecektir. Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri, dağıtım listelerini en geç kendisine teslim edilen gün içerisinde onaylayacak ve onayı Ünlü Menkul'e bildirecektir.

Teminat Tutarı: Talep bedeli/ ilgili kıymet için tabloda belirtilen teminat katsayısı

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