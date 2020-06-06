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Hitay Holding'in çekiliş kampanyasında talihliler araçlarını aldı

Hitay Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay, "Talihlilerimiz bugün araçlarını aldılar.

Hitay Holding'in çekiliş kampanyasında talihliler araçlarını aldı
06.06.2020 09:23 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:20

Hitay Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay, "Talihlilerimiz bugün araçlarını aldılar." dedi.

Hitay Holding ve Milli Piyango işbirliğiyle Milli Dayanışma Kampanyası'nın talihlilerinin açıklandığı etkinliğe Hitay Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Hitay ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar katıldı.

Hitay, Hitay Holding ve Milli Piyango iş birliğiyle düzenlediği Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak amacıyla çekiliş yaptıklarını söyledi.

Çekiliş kampanyasında biletlerin satıldığını kaydeden Hitay, 15 Nisan - 15 Mayıs'ta bir kampanya yapıldığını ve bu kampanya sonunda 16 Mayıs'ta çekilişlerin yapıldığını belirtti.

Hitay, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Biz Bize Yeteriz Türkiyem sloganı ile başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına katkı amacıyla bizde Hitay Holding olarak bir çekilişle daha fazla katılımı sağlamak, daha fazla gelir elde etmek, daha fazla geliri bu kampanyaya aktarmak amacıyla çekiliş düzenledik. Milli Piyango Teşkilatı ile birlikte ve bu biletleri de Bilyonerde satışa çıkardık. Talihlilerimiz bugün araçlarını aldılar. Bir talihlimiz Bursa'dan mimar bir arkadaşımız. Diğeri Sakarya'da kamu görevlisi. Kendilerini tebrik ediyoruz. Kazasız belasız kullanmalarını diliyorum."

15 Nisan - 15 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleşen ve büyük ilgi gören kampanyaya, Bilyoner'den bilet alarak katılım sağlandı.

Noter huzurunda yapılan çekilişin sonucunda belirlenen Bilyoner üyelerinden 1010903 no'lu biletin sahibi Fırat Emiroğlu (53) metalik gri BMW 3.20i'nin sahibi olurken, 1036696 no'lu biletin sahibi Selim Saylık (37) metalik kırmızı BMW 3.20i'nin sahibi oldu.

Talihlilerin hiçbir vergi ödemeyecekleri çekilişten elde edilen gelirin tamamı, Hitay Holding tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na aktarılıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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