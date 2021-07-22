"Hitaba" göre çay fiyatı
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"Hitaba" göre çay fiyatı

'Hitaba' göre çay fiyatı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çaycı, müşterilerinin "hitabına" göre fiyat belirliyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çaycı, müşterilerinin "hitabına" göre fiyat belirliyor.

İlçeye bağlı Şehitkerim Mahallesi'nde bulunan Kırkkaşık Bedesteninde çay ocağı işleten Umut Lagap, müşterilerinin kendisine yaptığı hitaba göre çay ücreti alıyor.

Umut Lagap tarafından asılan listede Lagap Kıraathanesi çay fiyatları; 'Çay Ver 3,00 TL', 'Çay Gönder 2,75 TL', 'Çay Versene 2,50 TL', 'Çay Alabilir miyim? 2,25 TL', 'Çay Verir misin? 2,00 TL' ve 'Umut bey müsaitseniz çay alabilir miyim? 1,75 TL' olarak alınıyor.

Müşterileri ile arasında çok iyi bir diyalog olduğunu ifade eden Umut Lagap, "İnsanlarımızı daha güzel konuşmaya özendirmek için böyle bir uygulamayı faaliyete geçirdim. Çok güzel diyaloglarımız oluyor. Müşterimizin hitabına göre fiyat uygulaması uyguluyor. Tabi ki burada artık müşterilerim 'Umut bey müsaitseniz çay alabilir miyim? 1,75 TL' diye hitap ediyor. Ben mutluyum, müşterilerim de mutlu" dedi. - MERSİN

'Hitaba' göre çay fiyatı
'Hitaba' göre çay fiyatı
'Hitaba' göre çay fiyatı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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