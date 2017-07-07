Hit Şarkı 'Despacito' Karayip Adaları'na Yönelik Aramaları %45 Artırdı

Luis Fonsi, Daddy Yankee ve Justin Bieber'ı bir araya getiren ve çıktığı andan itibaren tüm dünyada hit olan 'Despacito' parçanın sözleri her ne kadar "yavaşça" anlamına gelse de, şarkıyı dinleyen tatilcileri tam tersine bir an önce 'Porto Riko' gitmeye yönlendiriyor.

Hotels.com™ markası Avrupa, Orta Doğu ve Afrkia (EMEA) Bölgesi Başkan Yardımcısı Isabelle Pinson; "Çok uzun süredir bir tatil beldesi olan Porto Riko, pek çok seyahatsever için hala bilinmeyen bir yer. Popüler kültürün seyahat kararlarımızda çok güçlü bir etkisi olduğunu biliyoruz. Porto Riko, Luis Fonsi ve Daddy Yankee adlı şarkıcıların ana vatanı olması dolayısıyla şarkıda özel bir yer alıyor ve görünüşe göre şarkı, insanlara bu harika yeri keşfetme konusunda cesaret veriyor" dedi.

