Hisseler yeni yıla rekorlarla girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hisseler yeni yıla rekorlarla girdi

04.01.2021 13:47 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:50
Hisseler yeni yıla rekorlarla girdi

Dünyanın önde gelen hisse senedi borsalarında endeksler, art arda uygulanmaya başlanan kitlesel aşılamaların, Covid-19 krizi altındaki küresel ekonomide toparlanmayı hızlandıracağı umutlarıyla yeni yıla yeni rekor düzeylerde başladı.

Dünyanın önde gelen hisse senedi borsalarında endeksler, art arda uygulanmaya başlanan kitlesel aşılamaların, Covid-19 krizi altındaki küresel ekonomide toparlanmayı hızlandıracağı umutlarıyla yeni yıla yeni rekor düzeylerde başladı.

Önde gelen Avrupa borsaları yeni yılın ilk işlem gününde yükselişlerle başladı. Açılışta, Londra'da FTSE 100 Endeksi yüzde 1.75, Almanya'da DAX Endeksi yüzde 1.1, İSpanya'da IBEX Endeksi yüzde 1.3 ve Italya'da FTSE MIB Endeksi yüzde 0.7 artıdaydı.

Dünya genelinde, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 49 ülkeden hisse senetlerinin yer aldığı Morgan Stanley Capital International (MSCI) Dünya Endeksi yeni yılın ilk işlem gününde 647.55 ile rekor düzeye yükseldi.Japonya'nın Nikkei 225 Endeksi dışındaki Asya borsaları yeni yılın ilk işlem gününde yükseldi. Nikkei 225 Endeksi, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'nın Tokyo ve çevredeki üç bölge için "olağanüstü hal" düşündüğünü açıklamasının ardından yüzde 0.4 düştü.Küresel piyasalarda yatırımcılar aynı zamanda, Çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık toplantısının tutanaklarına odaklandı. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Fikri Sağlar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Seda Sayan Prens Harry İrem Derici İbrahim Tatlıses
Spor Ryan Babel Metin Oktay Ersun Yanal Sofiane Feghouli Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Muğla Beşiktaş Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hisseler yeni yıla rekorlarla girdi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 13:55:44. #1.14#
title