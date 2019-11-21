Hisseler veri ihlalleriyle düşürüyor, sonra yükseltiyor

21.11.2019 12:26 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:26

Teknoloji sitesi Comparitech tarafından yakın zamanda yürütülen bir araştırmanın sonuçları, veri ihlallerinin şirket hisselerini önce düşürdüğünü, sonra yeniden yükselttiğini ortaya koydu.

Veri ihlali haberlerinin şirketlerin hisse fiyatını ne kadar kötü etkilediğini inceleyen bir araştırma şaşırtıcı bulgular ortaya koydu. Siber güvenlik kuruluşu ESET'in duyurduğu ve New York Menkul Kıymetler Borsası'ndaki bazı şirketlerin incelendiği araştırmada ortaya çıkan büyük resim, beklenenden daha karışık.

Comparitech tarafından yürütülen ve ESET'in mercek altına aldığı bir araştırmada, ilginç bulgular elde edildi. Analiz örnekleminde New York Menkul Kıymetler Borsası'nda (NASDAQ) listelenen 28 büyük kuruluş incelendi ve bunlar arasında 2007'den beri her biri en az 1 milyon veri kaydını açığa çıkaran toplam 33 ihlal yaşandığı görüldü.Bulgulardan biri, şirketlerin hisse fiyatlarının olay duyulduktan neredeyse üç hafta sonra en düşük noktaya ulaştığını gösterdi. Hisse değerleri ortalama yüzde 7.27 gerileyerek genel NASDAQ pazarının yüzde 4.18 altında kaldı.Söz konusu hisse fiyatları kısa zaman içinde yeniden yükseldi ve altı ay içinde ihlal öncesine kıyasla (yüzde 4.1 büyüme) daha iyi bir performans sergiledi (yüzde 7.4 büyüme).Analiz, benzer şekilde şirketlerin, ihlale kadar NASDAQ borsasının yüzde 1.65 altında performans gösterirken altı ay sonra yüzde 0.48 üzerine çıktığını ortaya koydu.Araştırma sonuçlarına göre, çok sürmeden hisseler ivmeyi kaybetmeye başladı. İhlalden bir yıl sonra ortalama NASDAQ pazarını yakalamayı başaramadı ve yüzde 8.38'lik bir büyüme göstermesine karşın NASDAQ borsasının yüzde 6.49 altında kaldı.Aynı şekilde, olaydan iki ve üç yıl sonra hisseler artmaya devam etmişti ancak bu, pazar ortalamasını yakalamak için yeterli olmamıştı. Öte yandan, ihlallerin etkisinin zaman içinde azaldığı görüldü.

Çalışmasının sınırlı olduğunu kabul eden Comparitech, çalışmanın az sayıda örneklem üzerinden yürütüldüğünü ve özellikle ihlalden uzun süre sonra hisse fiyatlarını etkilemiş olabilecek bazı farklı piyasa etkenleri hesaba katılamadığına işaret etti.

Kaynak: DHA