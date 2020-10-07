Hisseler olası ABD desteğiyle yükseldi

ABD'de havayolu şirketlerine ve küçük işletmelere yeni bir destek paketi hazırlanacağına ilişkin beklentilerle, Çarşamba günü küresel borsalarda hisse senedi endeksleri yükseldi.

ABD'de havayolu şirketlerine ve küçük işletmelere yeni bir destek paketi hazırlanacağına ilişkin beklentilerle, Çarşamba günü küresel borsalarda hisse senedi endeksleri yükseldi.

İşlemlerin ilk başldığı Asya-Pasifik bölgesindeki hisse senedi borsalarında endeksler, Demokratlar ile yeni yardım paketine ilişkin görüşmeleri beklenmedik şekilde kesen ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kongre'den havayolu şirketleri ve küçük işletmelere destek içeren bir yasanın geçirilmesi çağrısı yapmasının üzerine yükseldi.

Trump'ın bu çağrısı, ABD borsalarındaki açılış öncesi işlemlerde de etkili oldu. ABD'nin önde gelen hisse senedi endeksleri açılış öncesi işlemlerde yükseldi.Buna karşılık, önde gelen Avrupa borsalarındaki hisse senedi endeksleri ise güne, artan Covid-19 vakalarına bağlı büyüyen endişelerle genel olarak yatay ve ekside başladı.Çin ana karasındaki borsaların tatil olduğu güne Hong Kong'da Hang Seng Enedeksi yüzde 0.57 artışla başladı. Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 0.67, Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 1.25 yükselirken, Tokyo'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 0.18 düştü.ABD'de açılış öncesi işlemlerde Dow Jones yüzde 0.74'e karşılık gelen 205 puan, Nasdaq 100 yüzde 0.54 ve S&P 500 yüzde 0.57 yükseldi. ABD döviz piyasalarında euro da dolar karşısında yüzde 0.19 yükseldi ve parite 1.17570 düzeyine çıktı.Almanya'dta DAX ve Fransa'da CAC 40 yeni güne ytay başlarken, Londra'da FTSE yüzde 0.14 düşüşle başladı. Ü ç endeks de, başlangıçtan beş dakika kadar sonra ılımlı ölçülerde yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı