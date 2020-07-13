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Hisseler aşı haberiyle yükseldi

Dünyanın ilk Covid-19 aşısının bulunduğuna ilişkin haberler, küresel hisse senedi piyasalarında endeksleri yükseltti.

Hisseler aşı haberiyle yükseldi
13.07.2020 11:09 | Son Güncelleme: 13.07.2020 11:13

Dünyanın ilk Covid-19 aşısının bulunduğuna ilişkin haberler, küresel hisse senedi piyasalarında endeksleri yükseltti.

Rusya'daki Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü'nün geliştirdiği, dünyanın ilk Covid-19 aşısının, Seçenov İlk Devlet Tıp Üniversitesi'ndeki gönüllüler üzerindeki klinik testlerinin başarıyla tamamlandığı açıklandı.

Ayrıca, Gilead Siciences şirketinin de, Covid-19 tedavisine ilişkin remdesivir araştırmalarından olumlu sonuçlar alındığını açıklaması da hisselerdeki artışları destekledi.Japonya'da Nikkei 225 yüzde 2.04 ya da 450 puan birden yükselirken, Çin'de Shanghai Composite Endeksi yüzde 1.97, Shenzhen Composite Endeksi yüzde 1.99 ve Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 1.21 gibi yüksek oranlarda yükseldi. Güney Kore'de Kospi Endeksi de yüzde 1.71 ve Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 0.82 yükseldi.Almanya'da DAX seanslara, yüzde 1.45 artışla başlarken, Fransa'da CAC 40 Endeksi yüzde 1.01 ve Birleşik Krallık'ta FTSE 100 Endeksi yüzde 0.83 yükseldi.

 


Kaynak: DHA

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