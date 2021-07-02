Hissedilen sıcaklık 58'e ulaşacak

Düzce'de en yüksek sıcak hava bugün yaşanacak.

Düzce'de en yüksek sıcak hava bugün yaşanacak. Tarihi boyunca en çok 45 dereceyi gören Düzce'de, hissedilen sıcaklık bugün 12 ila 15 arasında 58 derece olacak.

Düzce tarihinde en çok sıcak günlerinden birini yaşayacak. Bugün saat 12 ila 15 arasında hava sıcaklığında hissedilen 58 derece olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün veri bankasından alınan bilgilere göre Düzce'de en yüksek sıcaklık 28 Temmuz 2010'da 44 derece ile ölçüldü. Ardından ise 13 Temmuz 2000'de 42 derece ile ölçülürken 1 Temmuz 2021'de ise hava sıcaklığı 40 derece ölçüldü. Bugün resmi olarak hava sıcaklığı 40 derece görülürken, hissedilen sıcaklığın ise 58 derecelere kadar çıkması bekleniyor. En düşük nem oranı yüzde 51 olurken, en yüksek sıcaklık ise yüzde 91'lerde olacak. Bugün saat 12 ila 15 arasında rüzgar hızının en düşük 9 en yüksek ise 27 kilometre saat olarak tahmin edildi.

(Enes Bektaş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı