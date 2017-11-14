Hissedar Temsilcileri, Ortaklar Fuar Alanı İçin Bir Araya Gelecek
Ankara Uluslararası Fuar Alanı ve Kongre Merkezi için hissedar temsilcileri yarın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın makamında bir araya gelecek.
Ankara Uluslararası Fuar Alanı ve Kongre Merkezi için hissedar temsilcileri yarın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın makamında bir araya gelecek.
Başkent'in en büyük ihtiyaçlarından birisi olan ve Akyurt'ta yapılması planlanan fuar alanı ile ilgili oluşturulan Ankara Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi A.Ş'nin hissedar temsilcileri, yarın saat 15.00'te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın makamında bir araya gelecek.
Ankara Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi A.Ş'nin hissedarlık yapısı şöyle:
"Ankara Büyükşehir Belediyesi yüzde 24, Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) yüzde 24, Ankara Ticaret Odası (ATO) yüzde 20, Ankara Sanayi Odası (ASO) yüzde 20, Ankara Ticaret Borsası (ATB) yüzde 5, Akyurt Belediyesi yüzde 5 ve Ankara Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği yüzde 2." - ANKARA