Hisse Senetleri Yükselirken Metal Fiyatları Düştü

– ABD'nin Huawei ürünlerinin yasaklamasını 90 gün ertelemesi kararı ile hisse senedi piyasaları değer kazanırken, güvenli liman arayışındaki yatırımcıların yeniden hisse sendi piyasalarına dönmesiyle metal fiyatları geriledi.

Huawei CEO'su Ren Zhengfei, firmanın Google ile, Google'ın Huawei markalı ürünlerin uygulamalar ve hizmetlerine erişiminin engellenmesi konusunu görüştüğünü ve ABD Ticaret Bakanlığı'nın yasağına bir tepki vermeye hazırlandığını açıkladı.

Gelişmeler etkisiyle

gümüş, yüzde 0.38 düşüşle 14.39 dolardan,

altın, yüzde 0.17 düşüşle 1,275.1 dolardan,

bakır, yüzde 0.07 artışla 2.728 dolardan,

platin, yüzde 0.22 artışla 812.7 dolardan ve

paladyum da yüzde 0.51 düşüşle 1,324.2 dolardan işlem görüyor. - İstanbul

Kaynak: DHA