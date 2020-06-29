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Hisse endeksleri çoğunlukla ekside

Yatırımcıların Covid-19 pandemisine ilişkin endişelerle güvenli liman arayışına girdiği küresel hisse senedi piyasaları, genel olarak yeni haftaya düşüşlerle başladı.

Hisse endeksleri çoğunlukla ekside
29.06.2020 13:06 | Son Güncelleme: 29.06.2020 13:12

Yatırımcıların Covid-19 pandemisine ilişkin endişelerle güvenli liman arayışına girdiği küresel hisse senedi piyasaları, genel olarak yeni haftaya düşüşlerle başladı.

Asya'daki hisse senedi borsalarında endeksler, Japonya'da tüketici ürünleri satışlarını gösteren endeksin Mayıs'ta yüzde 12.3 birden düştüğünün açıklanmasınan ardından, yeni haftaya ekside başladı.

Avrupa'daki başlıca endeksler de, toplam Covid-19 pozitif testlerinin eski kıtada çıkmasının yarattığı karamsarlıkla yeni haftaya düşüşlerle başladı.Pandeminin en çok etkilediği ülkelerin üst sıralarında yer alan ABD'de yeni vakaların ve virüse bağlı ölümlerin hızla artmasıyla, başlıca endeksler karışık başladı.Asya - Pisifik bölgesinde;Güney Kore'de Kospi yüzde 1.19, as the Avustralya'da S&P/ASX 200 yüzde 1.53, Çin anakarasında Shanghai Composite yüzde 0.59, Shenzhen Composite yüzde 0.3, Hong Kong'da Hang Seng yüzde 0.92 ve Japonya'da Nikkei 225 yüzde 1.32 düştü.Avrupa'da;Fransa'nın DAX yüzde 0.06 düşüşle açıldıktan sonra yüzde 0.50 artıya geçti. Birleşik krallık'ta FTSE 100 yüzde 0.29, Fransa'da CAC 40 Endeksi yüzde 0.36 düştü.ABD'de;

Dow Jones yüzde 0.12 ve S&P 500 yüzde 0.17 yükselirken, Nasdaq 100 yüzde 0.07 düştü. ABD döviz piyasalarında euro dolar karşısında yüzde 0.31 yükseldi ve parite 1.12528 düzeyine çıktı.


Kaynak: DHA

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