‘Hisse düşecek, altın çıkacak’
Piyasa uzmanları, ayı piyasasının bitmediğini, rallilerin 'sahte' olabileceğini, 2020 yılında hisselerin yüzde 50 düşebileceğini, altının ise 3 bin dolarla tarihi rekorunu tazeleyebileceğini söylüyor.
23.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:12
Piyasa uzmanları, ayı piyasasının bitmediğini, rallilerin 'sahte' olabileceğini, 2020 yılında hisselerin yüzde 50 düşebileceğini, altının ise 3 bin dolarla tarihi rekorunu tazeleyebileceğini söylüyor.
Kaynak: Dunya.com