Hispaniklerin yeni idolü: Akın Akınözü
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Hispaniklerin yeni idolü: Akın Akınözü

Hispaniklerin yeni idolü: Akın Akınözü
Snob Magazin - Haberler | Magazin

ABD'de Hispaniklere hitap eden Telemundo kanalında yayınlanmaya başlayan Hercai dizisiyle birlikte, dizinin başrolü Akın Akınözü, Hispaniklerin yeni idolü oldu. İşte detaylar...

Hola dergisine kapak olan, People dergisinde ve La Opinion'da röportajları yayınlanan Akın Akınözü, NBC kanalıyla ve birçok Hollywood oyuncusunu ağırlamış isimle de sosyal medya platformları üzerinden röportaj yaptı.

HİSPANİKLERİN YENİ İDOLÜ OLDU

Anadili gibi İngilizce konuşan oyncuya, yurt dışından senaryo teklifleri de geliyor. Telemundo kanalı tarafından Miami'ye davet edilen Hispaniklerin yeni idolü Akın Akınözü, röportaj davetlerine yetişmeye çalışırken bir yandan da yeni sezon için gelen dizi tekliflerini değerlendiriyor.

HİSPANİK NEDİR?

Hispanik terimi ABD'de ilk olarak 1970'lerde ortaya çıkmıştır. İspanya'dan, İspanyollardan ve İspanyol kültüründen türemiş ya da bu kültürle ilgili anlamında kullanılan bir sözcüktür. Irksal bir terim olarak kullanılmamaktadır. Ancak Hispanik tabiri tanımlanan birçok insan bu tabirin kendilerini temsil ettiğini kabul etmemektedir.

HİSPANİK TERİMİ NASIL ORTAYA ÇIKMIŞTIR?

Hispanik terimi ABD'de ilk defa Amerikan Nüfus Dairesi tarafından kullanılmıştır. ABD'de Hispanik olarak tanımlanan yaklaşık 44 milyon kişi bulunmaktadır. Yapılan araştırmalar ise, yakında zamanda Hispanik'lerin nüfusunun çok daha fazla olacağını ortaya koymuştur.

HİSPANİK OLARAK KİMLER ADLANDIRILABİLİR?

Hispanik tanımlaması ABD'de yaşayan ve kültürel kökenleri Meksika, Porto Riko, Küba, Orta Amerika ve diğer Latin Amerika ülkeleri olan kişiler için kullanılabilir.

Hispaniklerin yeni idolü: Akın Akınözü
Hispaniklerin yeni idolü: Akın Akınözü
Hispaniklerin yeni idolü: Akın Akınözü

Kaynak: Snob Magazin

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