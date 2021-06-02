HISİAD ve MAKSDER iş birliğine gitti

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) ile Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği (MASKDER) iş birliğine gitti.

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) ile Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği (MASKDER) iş birliğine gitti.

HISİAD'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu, mobilya, mobilyaya bağlı sektörlerin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, hırdavat sektörünün tamamlayıcısı olan MAKSDER ile karşılıklı iş birliğine gidilmesine karar verildiğini aktardı.

Tecdelioğlu, şunları kaydetti:

"Bu güç birliği sayesinde bundan sonra yapacağımız aksiyonlarda iki dernek; birbirine haber verme, kendi yaptıkları hedefler ve çalışmalarla güç birliğinde bulunma, sivil toplum örgütlerine karşı temsiliyet güçlerini birleştirme gibi birçok başlık altında çalışmalar sunacak. Bundan sonraki süreçte sektörümüze daha faydalı nasıl olacağımız, ihracatımızı nasıl artıracağımız, katma değerli ürün nasıl üreteceğimiz, dünyadaki yerimizi daha yukarı nasıl çekebileceğimiz gibi konularda ortak stratejilerimiz olacak. Eğitimde, fuarlarda iş birliklerimiz olacak, ihracat, insan kaynakları gibi birçok başlıkta da iş birliğimizi geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz."

Geçen yıl 200'den fazla ülkeye 8,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini aktaran Tecdelioğlu, "Hırdavat sektörü olarak ülkemizin toplam ihracatına verdiğimiz katkıyı bu yılın ilk 4 ayında da sürdürdük. Üretim ve istihdam odaklı çalışan sektörümüzün ihracatı yılın ilk 4 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artışla 3,3 milyar dolar olarak hesaplandı. En fazla ihracat yapılan ülkeler Almanya, Irak, Romanya ve ABD oldu. Bu dönemde İngiltere'ye ihracatta ise yüzde 70 artış yakaladık ve 106 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

MAKSDER Başkanı Tekin Çınar, STK'lardan özellikle birbirine yakın olanlarının, bir araya gelmelerine ve yaklaşmalarına bugünlerde çok daha fazla ihtiyaç olduğunu düşündüklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu