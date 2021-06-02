HISİAD ve MAKSDER iş birliğine gitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HISİAD ve MAKSDER iş birliğine gitti

HISİAD ve MAKSDER iş birliğine gitti
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) ile Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği (MASKDER) iş birliğine gitti.

Hırdavat Sanayici ve İş Adamları Derneği (HISİAD) ile Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği (MASKDER) iş birliğine gitti.

HISİAD'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen HISİAD Başkanı Çetin Tecdelioğlu, mobilya, mobilyaya bağlı sektörlerin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, hırdavat sektörünün tamamlayıcısı olan MAKSDER ile karşılıklı iş birliğine gidilmesine karar verildiğini aktardı.

Tecdelioğlu, şunları kaydetti:

"Bu güç birliği sayesinde bundan sonra yapacağımız aksiyonlarda iki dernek; birbirine haber verme, kendi yaptıkları hedefler ve çalışmalarla güç birliğinde bulunma, sivil toplum örgütlerine karşı temsiliyet güçlerini birleştirme gibi birçok başlık altında çalışmalar sunacak. Bundan sonraki süreçte sektörümüze daha faydalı nasıl olacağımız, ihracatımızı nasıl artıracağımız, katma değerli ürün nasıl üreteceğimiz, dünyadaki yerimizi daha yukarı nasıl çekebileceğimiz gibi konularda ortak stratejilerimiz olacak. Eğitimde, fuarlarda iş birliklerimiz olacak, ihracat, insan kaynakları gibi birçok başlıkta da iş birliğimizi geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz."

Geçen yıl 200'den fazla ülkeye 8,4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiklerini aktaran Tecdelioğlu, "Hırdavat sektörü olarak ülkemizin toplam ihracatına verdiğimiz katkıyı bu yılın ilk 4 ayında da sürdürdük. Üretim ve istihdam odaklı çalışan sektörümüzün ihracatı yılın ilk 4 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artışla 3,3 milyar dolar olarak hesaplandı. En fazla ihracat yapılan ülkeler Almanya, Irak, Romanya ve ABD oldu. Bu dönemde İngiltere'ye ihracatta ise yüzde 70 artış yakaladık ve 106 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

MAKSDER Başkanı Tekin Çınar, STK'lardan özellikle birbirine yakın olanlarının, bir araya gelmelerine ve yaklaşmalarına bugünlerde çok daha fazla ihtiyaç olduğunu düşündüklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

Bakan Muş: 'Mayıs ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 artışla 16,5 milyar dolar oldu.
Bakan Muş: "Mayıs ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,5 artışla 16,5 milyar dolar oldu.
Son Dakika: İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi
Son Dakika: İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 527 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 527 liradan işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hadise Demet Özdemir Aslı Bekiroğlu
Spor Gervinho Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
HISİAD ve MAKSDER iş birliğine gitti - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 17:49:36. #1.16#

title