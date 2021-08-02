Hisarönü'nde alevler evlere ulaştı
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Hisarönü'nde alevler evlere ulaştı

Hisarönü'nde alevler evlere ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden yangın Hisarönü Mahallesi'nde etkili olurken, alevler evleri yakmaya başladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden yangın Hisarönü Mahallesi'nde etkili olurken, alevler evleri yakmaya başladı.

Marmaris'te orman yangını beşinci gününde etkisini devam ettiriyor. Rüzgarın da etkisi ile birçok bölgede alevler yükselirken, bunlardan birisi de Hisarönü Mahallesi oldu. Hisarönü Mahallesi'nde etkisini arttıran alevler yerleşim yerlerine ulaştı. Bölgeye ulaşan alevler evleri yakmaya başlarken, bölgede bulunan ekiplerin yangını söndürme çalışmaları da havadan ve karadan devam ediyor. Jandarma ve zabıta ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek oluyor. - MUĞLA

Hisarönü'nde alevler evlere ulaştı
Hisarönü'nde alevler evlere ulaştı
Hisarönü'nde alevler evlere ulaştı
Hisarönü'nde alevler evlere ulaştı
Hisarönü'nde alevler evlere ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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