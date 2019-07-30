Hisarcıkloğlu'ndan Başkan Özlü'ye ziyaret

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sel felaketinin yaşandığı Düzce'yi ziyaret etti. Önce afet bölgelerini ziyaret eden Hisarcıklıoğlu daha sonra Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ile makamında bir araya geldi.

Düzce'ye gelen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ilk olarak sel felaketinden zarar gören Akçakoca ve Cumayeri ile çevre köylerdeki afetzedeleri ziyaret etti. Burada vatandaşlarla görüşen Hisarcıklıoğlu, hasar ve ihtiyaçlar konusunda da yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü makamında ziyaret eden Hisarcıklıoğlu'na Düzce ziyareti boyunca Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin ile yönetim kurulu üyelerinin de eşlik etti. Görüşmede Dr. Faruk Özlü'ye belediye başkanlığı görevinde başarı dileklerini ileten Hisarcıklıoğlu'nun ziyareti iş dünyası mensupları tarafından da memnuniyetle karşılandı. Ziyaret hakkında kısa bir açıklama yapan Başkan Özlü "Değerli dostum Rifat Hisarcıklıoğlu, sel felaketi ile karşı karşıya kalan Akçakoca ve Cumayeri'nde yaşayan vatandaşlarımızı ziyaret etti. Burada ihtiyaçları ve ortaya çıkan zarar hakkında bilgi aldı. Aynı zamanda büyük bir nezaket göstererek yeni görevim dolayısıyla tebrik ziyaretinde bulundu. Kendisine ve beraberindeki heyete ilimize gelerek bizleri onurlandırdığı için teşekkür ediyorum" dedi. Sohbet ortamında gerçekleşen ziyaret Başkan Özlü'nün Hisarcıklıoğlu'na hediye vermesinin ardından basına kapalı olarak devam etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA