Hisarcıklıoğlu: Yüzde 7 büyüme son derece memnuniyet verici

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yüzde 7 büyümenin memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Türkiye ekonomisinin 2021'in ilk çeyreğinde yıllık yüzde 7 büyümesi son derece memnuniyet vericidir.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yüzde 7 büyümenin memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Türkiye ekonomisinin 2021'in ilk çeyreğinde yıllık yüzde 7 büyümesi son derece memnuniyet vericidir. Ülkelerin pek çoğunu imrendirecek bu büyümeyi sağlayan tüccar ve sanayicilerimize, üreticilerimize ve çalışanlarımıza minnettarız" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, dünya genelinde yaşanan daralmaya karşın Türkiye'nin büyümesini sürdürmesinin, ekonominin temellerinin ne kadar sağlam ve güçlü olduğunu gösterdiğini söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Türkiye ekonomisinin tüm dünyayı etkisi altına alan salgın şartlarına rağmen dinamizmini devam ettirerek, 2021'in ilk çeyreğinde yıllık yüzde 7 büyümesi son derece memnuniyet vericidir. Yılın ikinci çeyreğinde, elbette baz etkisinin de devreye girmesiyle, çift haneyi geçen çok daha yüksek bir büyümeye ulaşılması da beklenmektedir. Ülkelerin pek çoğunu imrendirecek bu büyümeyi sağlayan tüccar ve sanayicilerimize, üreticilerimize ve çalışanlarımıza minnettarız. Bu süreçte iş dünyamızın sesini duyan ve sağladıkları destek tedbirleriyle yanında yer alan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

'DESTEK ADIMLARININ SÜRDÜRÜLMESİNİ İSTİYORUZ'

Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa camiası olarak ülke çağında çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2021 yılı için öngörülen 184 milyar dolarlık ihracat hedefini şimdiden geçmiş durumdayız ve yıllık ihracatımızı 200 milyar dolar seviyesinin üzerine taşımak ve böylece tarihi bir eşiği daha aşmak için de Oda ve Borsa camiası olarak ülke çapında çalışmaya devam ediyoruz. Güçlü büyümeyi sürdürebilmek için, kredi faizlerinde ve enflasyonda düşüş, döviz kurlarında istikrar sağlanması gerektiğini ve geçmişte yaptığımız gibi yine bunun başarılabileceğini de düşünüyoruz. Bu konuda hükümetimizin de, iş dünyasını, üretimi, yatırımı ve istihdam piyasasını destekleyici politikaları devam ettireceğine inanıyoruz. Öte yandan başta hizmetler kesimi olmak üzere, salgından en fazla olumsuz etkilenen ve büyümeden yeteri kadar pay alamayan sektörlerimiz için destek adımlarının sürdürülmesini istiyoruz. Kapalı kalan işletmelerin borç ödemelerinin ertelenmesini, yeme-içme sektörümüzün uygun tedbirlerle açılabilmesini bekliyoruz. Salgından etkilenen ekonomik faaliyetlere destek amacıyla başlatılan ve süresi 31 Mayıs'ta dolacak olan stopaj ve KDV indirimlerinin pandemi süreci boyunca devamında fayda görüyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı