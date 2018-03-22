Hisarcıklıoğlu: "Yerli Otomobil Dünyayla Yarışta Türkiye'yi Teknolojik Olarak Sıçratacak"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yerli otomobille Türkiye'yi teknolojik olarak sıçratacak bir adımın atıldığını belirtti.

Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) tarafından bir otelde düzenlenen İş Dünyası Buluşması'na katılan Hisarcıklıoğlu, odaların ne iş yaptığına ilişkin çeşitli eleştirilerin gündeme getirildiğine dikkati çekti.

"Baban kefil olmazken sana kefil oluyor kardeşim. Hiçbir iş yapmazsa bu da mı iş değil yahu." diyen Hisarcıklıoğlu, TOBB'un faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Yerli otomobil projesiyle Türkiye'de ilk kez yerli ve milli otomobil için 5 babayiğidin çıktığını anlatan Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Yerli otomobil dünyayla yarışta Türkiye'yi teknolojik olarak sıçratacak. Tamamen elektrikli. Bildiğimiz klasik otomobil üretiminden çok daha farklı. Türkiye'yi teknolojik olarak, kişi başına düşen 10 bin dolardan 25 bin dolara sıçratacak bir teknolojik adımın inşallah başındayız. 2019'da Allah nasip ederse prototip, en geç 2022'de de otomobil fabrikadan çıkmış olacak.

Birçok şehrimiz yerli otomobili üretmeye talip. Buna karar verecek 5 tane babayiğit, artı hükümetimiz. Oturulacak nerede uygunsa, yapılması gerekiyorsa orada yapılacak. Çünkü haklı olarak herkes o gururu taşımak istiyor ama o fabrikanın ayakta durup en rantabl şekilde üretim yapması, dünyayla rekabet ediyor olması lazım."

İstihdamda devrim niteliğinde işler yapıldığına değinen Hisarcıklıoğlu, uygulamaya konan son destekler hakkında bilgi verdi.

Katılımcılara "birbirinizi ötekileştirmeyin" çağrısında bulunan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Başımızdan son 1,5-2 senede iki tane önemli hadise geçti. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü sırasında yanımızda kimse var mıydı? 'Şu ülke yanımızdaydı, dostumuzdu, Allah razı olsun' diyeceğimiz kim vardı 'Afrin'de kim var' Kimse yok. Şunu unutmayın, 80 milyondan başka dostunuz ve kardeşiniz yok. Birbirinizi sevin."

İş dünyasında daha fazla kadın girişimci istediklerini, anne ve babaların kızlarını girişimci yetiştirmesi gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin zenginleşmesinin yolunun girişimci kadın sayısının artmasından geçtiğine dikkati çekti.

YTSO Başkanı Tahsin Becan, Hisarcıklıoğlu'na etkinlik sonunda hediye takdim etti.