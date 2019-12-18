Hisarcıklıoğlu, WCF üyeliğine seçilen Çorlu TSO Başkanı Volkan'ı tebrik etti
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Genel Konsey üyeliğine seçilen Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı İzzet Volkan'ı tebrik etti.
18.12.2019 23:12 | Son Güncelleme: 18.12.2019 23:14
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Genel Konsey üyeliğine seçilen Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı İzzet Volkan'ı tebrik etti.
Kaynak: AA