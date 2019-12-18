Hisarcıklıoğlu, WCF üyeliğine seçilen Çorlu TSO Başkanı Volkan'ı tebrik etti

18.12.2019 21:58 | Son Güncelleme: 18.12.2019 22:16

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Genel Konsey üyeliğine seçilen Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı İzzet Volkan'ı tebrik etti.

Hisarcıklıoğlu, Çorlu TSO'da yaptığı konuşmada, odanın Türkiye'nin önemli TSO'larından olduğunu söyledi.

Kentteki çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Odalarımızın bir araya geldiği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye için ne anlam ifade ediyorsa, Dünya Odalar Federasyonu dünyadaki iş dünyasının çatı örgütü olarak bu anlamı ifade ediyor. Yani meclisine herkes demokratik bir şekilde aday olup seçilir. Şu an yeni aldığımız habere göre, İzzet Volkan kardeşimiz bizim için de gurur vesilesi, tebrik ediyoruz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, federasyonun bölgeye de katkıda bulunabileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün bizim için bayram, iş dünyamız için bayram. Çorlu ve Tekirdağ için bayram. Ben de kaç gündür merakla bekliyordum, geçen ayın sonunda oy verme işlemi bitmişti. Bugün Keşan'dan sonra İpsala'ya gümrük kapısının genel kurulunu yapmak için gitmiştik. Orada da merakla bekliyorduk, öğrenince İstanbul'a giderken burada durduk. İzzet kardeşimi kutlamak için buraya geldik."

Hisarcıklıoğlu, açıklamasının ardından oda yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA