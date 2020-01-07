Hisarcıklıoğlu: "Vakıf Üniversitelerini çok önemsiyorum"
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Hisarcıklıoğlu: "Vakıf Üniversitelerini çok önemsiyorum"

Türkiye Yükseköğretim Sektör Meclisi Toplantısı Salonda katılımcılardan görüntüler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Yükseköğretim Sektör...

07.01.2020 15:33 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:37

Yükseköğretim Sektör Meclisi Toplantısı

Salonda katılımcılardan görüntüler

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Yükseköğretim Sektör Meclisi Toplantısı'nda konuştu. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Hisarcıklıoğlu: "Vakıf Üniversitelerini çok önemsiyorum"
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