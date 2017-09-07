Hisarcıklıoğlu: "Ülkemizi Dünyanın En Büyük 10 Ekonomisi Arasına Sokacağız"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Hep birlikte el ele verdiğimiz sürece ülkemizi hak ettiği yere, yani dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacağız." dedi.



Sivas Ticaret Borsasının 25. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılan Hisarcıklıoğlu, Sivas'ın, cumhuriyetin temellerinin atıldığı kent olduğunu hatırlattı. Bu kentin, tarihte çok anlamlı ve önemli bir yeri olduğuna dikkati çeken Hisircıklıoğlu, "Sivas hem tarih hem kültür kenti. Turizmde önemli bir potansiyeli var. İnşallah hızlı tren Sivas'a ulaştığı zamanda turizm de hak ettiği yerini fazlasıyla alacak. Bunun yanında özellikle ulaşım altyapısı üretimiyle, tarım ve hayvancılıktaki üretimiyle ülke ekonomisi açısından çok önemli." diye konuştu.



Türkiye genelinde kayıtlı çiftçi sayısı azalırken Sivas'ta yüzde 6 arttığına işaret eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:



"Sivas, tarım ve hayvancılıkta üretmeye devam ediyor, zaten rakamlar da Sivas'ın liderliğini teyit ediyor. Sivas, tohumluk patateste Türkiye birincisi, buğdayda Türkiye üçüncüsü, yoncada Türkiye beşincisi, şeker pancarında Türkiye yedincisi, kayısıda Türkiye sekizincisi ve arpada Türkiye dokuzuncusu. Tarım ve hayvancılıkta ihmal ettiğimiz iki önemli konu var. Biri ortalık, diğeri katma değerli üretim. Üretirken, alırken, satarken, ortalık kültürünü ihmal etmeyin. Göreceksiniz o zaman daha çok üretecek, daha ucuza üretecek daha çok satacaksınız. Ürettiğiniz ürüne mutlaka değer katın, öyle satın. Tarladan, hayvandan elde ettiğiniz ürünü öylece satmayın."



Ürün İhtisas Borsasının kurulması için Bakanlar Kurulu kararı çıktığını anımsatan Hisarcıklıoğlu, Sivas Ticaret Borsasının da buranın ortağı olacağını ifade etti. Hem üretici hem tüketici hem de sanayicinin daha güvende olacağını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Fiyat hareketlerinden etkilenmeyecek. Üreticimiz, ürün senedi ile finansmana daha kolay erişecek. Ürün senedini teminat gösterebilecek. En önemlisi tarım ve hayvancılık ürünlerinin fiyatları artık ülkemizde belirlenecek." ifadelerini kullandı.



Güzel gelişmelerin yanı sıra sıkıntıların da bulunduğunu ve bu sıkıntıların birlik ve beraberlikle aşılacağını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Biz, birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece tüm bu sıkıntıları aşacak güçteyiz. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. Hep birlikte el ele verdiğimiz sürece ülkemizi hak ettiği yere, yani dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacağız. Sivaslı müteşebbislerimizi yürekten kutluyorum, hepinizle ayrı ayrı iftihar ediyorum. Başarınız daim olsun. Allah sizlerin daha çok kazanmanızı, siz kazandıkça ülkemizin de kazanması ve kalkınmasını nasip etsin. Allah hepimizin yolunu açık etsin."



Hisarcıklıoğlu ve Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, daha sonra borsaya en fazla tescil yaptıran ve 25 yıldır borsaya üye olanlara plaket verdi.