Hisarcıklıoğlu: Ücretsiz izne göndermeyin kısa çalışma ödeneğine başvurun
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, koronovirüs salgınından etkilenen işletmelere, çalışanlarını ücretsiz izne göndermek yerine 'kısa çalışma ödeneği' uygulamasına başvurmaları çağrısında bulundu.
31.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:43
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, koronovirüs salgınından etkilenen işletmelere, çalışanlarını ücretsiz izne göndermek yerine 'kısa çalışma ödeneği' uygulamasına başvurmaları çağrısında bulundu.
Kaynak: Dunya.com