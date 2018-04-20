Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve beraberindeki heyet, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu ziyaret etti. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Hisarcıklıoğlu, "Türkiye hak ettiği yere kavuşacak" dedi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın 7 Nisan'da yapılan seçimlerinin ardından oluşan Meclis Divanı, Yönetim Kurulu ve Üst Kurul delegeleri, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Yapılan seçimlerde güven tazeleyerek 3'üncü kez Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Salih Zeki Murzioğlu, Samsun TSO'nun yeni Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve beraberindeki heyeti Hisarcıklıoğlu ile tanıştırdı.

Hisarcıklıoğlu'ndan Samsun'a övgü

Türkiye'nin dört bir tarafında yapılan oda-borsa seçimlerinin camialarına yakışan bir olgunlukta geçtiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Hep birlikte demokrasinin güzelliğini bir kere daha yaşadık" ifadesini kullandı.

Samsun'un imkanları nedeniyle Türkiye'nin yıldız şehirlerinden biri olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, şehrin işadamlarının çalışkanlığı, ticari zekası ve yeteneği ile ön plana çıktığını kaydetti. Samsun'un jeopolitik konumu itibarıyla Türkiye'nin Karadeniz'e, Doğu Avrupa'ya, Rusya-Kafkaslar-Orta Asya ülkelerine açılan penceresi olduğuna vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, "Samsun, ülkemizin kuzey kapısı durumundadır. Samsun'un böyle bir merkez olmasında coğrafi konumunun stratejik önemi elbette ki vardır. Ama Samsun'a bu özelliğini asıl kazandıran Samsunlu iş adamlarımızın, ticaret erbabımızın, Samsunlu sanayicimizin çalışkanlığı, ticari zekası ve yeteneğidir. Samsun her açıdan Türkiye'nin yıldız şehirlerinden biridir ve daha da büyütmek hepimizin sorumluluğudur" diye konuştu.

"Türkiye hak ettiği yere kavuşacak"

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Hisarcıklıoğlu, "Birbirimizi sevelim, kucaklayalım. Samsun'da çok güzel ve örnek bir birliktelik sağlanmış. TOBB olarak bize düşen görev de sizlerin yapacağı her türlü çalışmaya destek olmak. Bir olduk, iri olduk, diri olduk ve bu çatı altında hiçbir zaman ayrımcılık yapmadık. İnşallah bundan sonra da birlik ve bütünlük içinde değişimin ve dönüşümün öncüleri olmaya devam edeceğiz. Sizlerin meydana getirdiği bu büyük camia, güçlü ekonomi ve güçlü Türkiye'nin teminatıdır. Dün olduğu gibi bugün de büyük Türkiye için, yeni ufuklar için koşmaya devam edeceğiz. İddia ediyorum; Türkiye hak ettiği yere kavuşacak. Bunu da hep birlikte başaracağız" şeklinde konuştu.

Murzioğlu, hedeflerini anlattı

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ise misafirperverliğinden dolayı teşekkür ettiği TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na yeni dönemde yapmayı hedefledikleri projeler hakkında bilgi verdi. Ardından Murzioğlu ve Akyüz, Hisarcıklıoğlu'na anı takdiminde bulundu. - SAMSUN