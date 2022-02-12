Hisarcıklıoğlu: "Tüm gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz" - Haberler
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Hisarcıklıoğlu: "Tüm gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Hisarcıklıoğlu:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, tüm gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, tüm gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üretim, toptan ticaret ve perakende ticaret aşamalarının hepsini kapsayan gıda ürünlerindeki KDV'nin yüzde 1'e indirileceğine ilişkin açıklaması sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Tüm gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Gıda üretimi ve ticareti yapan üyelerimizi imkanları ölçüsünde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı enflasyonla mücadele kampanyasına destek vermeye davet ediyorum" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Medya, Ekonomi, Haberler

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