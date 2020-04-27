Hisarcıklıoğlu: "(TOBB Nefes Kredisi) İşletmelere 6 milyar liranın üzerinde kredi imkanı sağlanacak. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu iş birliğiyle düzenlenen "TOBB Nefes Kredisi Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu iş birliğiyle düzenlenen "TOBB Nefes Kredisi Tanıtım Toplantısı"na katıldı. (1) TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "TOBB Nefes Kredisi'ni bugün itibarıyla devreye alıyoruz. İşletmelere 6 milyar liranın üzerinde kredi imkanı sağlanacak." Kaynak: AA