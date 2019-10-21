21.10.2019 19:48

-Hisarcıklıoğlu "Ticari davalar 3 ayda bitiyor"

DÜZCE - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yıllarca süren ticari davaların son bulduğunu belirterek "Sözleşmelerinizde 'TOBB tahkim divanı bu işte tam yetkilidir' dediğiniz zaman iki tüccarın arasında ya da sanayicinin arasındaki davaya bakmakla yetkiliyiz. Mahkeme masrafları yüzde 50 daha düşük, sürede 3 ay içerisinde bitiyor" dedi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Düzce ki son programı Düzce İş İnsanları İstişare toplantısı oldu. Düzce TEKNOPARK'ta düzenlenen toplantı geniş katılımla yapıldı.

Düzce İş İnsanları İstişare Toplantısının açılış konuşmasını Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin yaptı. Şahin, yoğun programına rağmen Düzce'ye iki gününü ayıran TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ederek görev geldikleri gönden bu zamana kadar yaptıkları çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler aktardı.

Şahin, oda bünyesinde proje birimi oluşturduklarını belirterek "Farklı alanlarda farklı konularda 20 proje geliştirerek ilimize bölgemizi özellikle sanayicimize yeni alanlar açmaya gayret ettik" diye konuştu.

"Ticari davalarda yıllarca beklemeye son"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sanayicinin önemli sıkıntılarından bir tanesinin yıllarca süren ticari davalardan yaşanan sıkıntı olduğunu belirterek "Bir önemli sıkıntılarımızdan bir tanesi Ticari davalardaki sürelerin uzaması. Yüzde 100 haklıyız fakat alacağımızı mahkeme sonuçlanana kadar tahsil edemiyorsun. O zamanda adam kaldıysa. 2 sene normal mahkeme sürüyor, senin haklılığın tescil ediliyor, sonra bir üst mahkemeye daha götürüyor 2 senede o sürüyor toplam 4 sene. Bugün bana lazım olan paraya 4 sene sonra ulaşabiliyorum, ama adamın elinde bir şey kaldıysa. Bunu çözmek için hukukta da yeri var, kanunlarda da yeri var TOBB tahkimini kurdu. Bugün aynı mahkeme yerine geçebilecek bir sistem şu anda var. Yeter ki sözleşmelerinizde anlaşmazlığa düşersem TOBB tahkim divanı bu işte tam yetkilidir dediğiniz zaman iki tüccarın arasında yada sanayicinin arasındaki davaya bakmakla yetkiliyiz. Mahkeme masrafları yüzde 50 daha düşük, sürede 3 ay içerisinde bitiyor. Sonucu 3 ay içinde aldıktan sonra icrayı yapabiliyorsunuz" dedi.

"Düzce'den 124 ülkeye ihracat"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Düzce'nin yatırımcılar açışından cazip bir bölge haline geldiğini belirterek "OSB'lerin sayısı 5'e yükseldi. Bugün Düzce'nin ürünleri 124 ülkeye ihraç edilir hale geldi. Eskiden Düzce'den ihracat yapacağımız hayalimize bile gelmezdi ama şu anda 124 ülkeye üretilen ürünler gidiyor. Burada bir gümrük müdürlüğü artı TSE'nin temsilciliğinin kurulması içinde büyük gayret gösteriyorlar. Bizde buna destek veriyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından soru cevap bölümüne geçildi. Basına kapalı gerçekleştirilen soru cevap bölümünde iş adamları yaşadıkları sıkıntıları Rifat Hisarcıklıoğlu'na aktardılar.

Kaynak: İHA