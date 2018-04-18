Hisarcıklıoğlu: Seçim Tarihi Son Derece Yerinde Bir Tercih

Hisarcıklıoğlu, belirlenen seçim tarihiyle ilgili, "İş dünyamızı rahatsız eden belirsizliklerin bir an önce ortadan kalkması ve ekonomik reform gündemimize daha iyi odaklanabilmemiz açısından 24 Haziran 2018 tarihi son derece yerinde bir tercihtir."dedi.