Hisarcıklıoğlu: "Seçim Kararı Hayırlı Olsun, Belirsizlikler Ortadan Kalkacak"

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, erken seçim kararına ilişkin "Belirsizliklerin biran önce ortadan kalkması ve ekonomik reform gündemimize daha iyi odaklanabilmemiz açısından son derece yerinde bir tercihtir" dedi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, erken seçime ilişkin yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan erken seçim kararı tüm milletimize ve iş dünyamıza hayırlı olsun. İş dünyamızı rahatsız eden belirsizliklerin biran önce ortadan kalkması ve ekonomik reform gündemimize daha iyi odaklanabilmemiz açısından 24 Haziran 2018 tarihi son derece yerinde bir tercihtir. Türkiye, 24 Haziran sonrasında hedeflerine hızla ilerleyecektir" ifadesini kullandı. - ANKARA