Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Samsun ile Hopa'yı birbirine bağlayacak demir yolu çok önemli. Demir yolu projesi tamamlanıp hepimiz aynı şeyi istersek başarabiliriz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Rize'de TOBB tarafından yaptırılan Fındıklı Anadolu İmam Hatip Lisesinin açılışını gerçekleştirdi.

Ardından Ardeşen ve Pazar Ticaret Odası'nın açılışını yapan Hisarcıklıoğlu, ilçedeki vergi rekortmenlerine de plaket verdi.

Çayeli Ticaret Odası'nı ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, hayata geçirilen arabuluculuk sistemi ile işçi ve işverenin büyük ölçüde rahatladığını belirtti.

Türkiye'de mahkeme sürecinin 5 yıl sürdüğüne işaret eden Hisarcıklıoğlu, Almanya'da bu sürenin 5 gün olduğunu söyledi.

Arabuluculuk sisteminin kolaylık getirdiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Biz davalık olmak istemiyoruz. Çalıştırdığımız işçilerin işletmelerde hakkı var. Onlar olmazsa işletme olmaz. Hakkın uzamadan verilmesi lazım. İşçinin alın teri kurumadan verilmeli. Beş yıl uzamasın, borcumuz varsa ödeyelim, yoksa helalleşelim. Her şeye rağmen arabuluculuk sistemi ile davaların yüzde 63'ü açılmadan çözülüyor." diye konuştu.

Doğa tahribatına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, Karadeniz'deki çarpık yapılaşmanın önlenmesi gerektiğini, bölgede kalkınmanın temel kaynağının turizm olduğunu vurguladı.

Karadeniz'in turizm açısından servet değerinde olduğunu, çayın önemli geçim kaynağını oluşturduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, "Türkiye ve yurt dışında herkes çay tüketiyor. Çay önemli bir tanıtım aracı. Ovit Tüneli, Mardin'e kadar uzanıyor. Sarp Sınır Kapısı Gürcistan ile gidiş gelişi kolaylaştırdı. İnsan geçişi artınca kapılar yetmemeye başladı. Rize-Artvin Havalimanı bir yıl sonra tamamlanıyor. Bunu birlik ve beraberlik ve aynı şeyi isteyerek başardınız." ifadelerini kullandı.

Bölgenin ihtiyaçlarına değinen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bölge için iki şey çok önemli. Çay Kanunu çok önemli. Bütün bölgeye doğal gaz gelmesi, özellikle enerji açısından çok önemli. Samsun ile Hopa'yı birbirine bağlayacak demir yolu çok önemli. Demir yolu projesi tamamlanır hepimiz aynı şeyi istersek başarabiliriz. Aynı hedefe atış yapmazsanız, Rize'de, Pazar'da farklı şeyler istersek en kolayı neyse o yapılır. Onun için aynı hedefe atış yapmalıyız."

Hisarcıklıoğlu, ardından Çay Araştırma Merkezinin gezerek Rize Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan'dan bilgi aldı.

Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa başkanları ile basına kapalı toplantıda da bir araya geldi.

Kaynak: AA