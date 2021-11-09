Hisarcıklıoğlu: "Ona hayranlığımız, her geçen gün daha da artıyor"
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı mücadelenin, ortaya koyduğu vizyonun ne denli büyük ve çağları aşan bir görüşü içerdiğini her geçen gün daha iyi anlamakta ve ona hayranlığımız bir kat daha artmaktadır" dedi.
Hisarcıklıoğlu yayımladığı mesajında, "Atatürk'ün emanetlerini koruyarak ve birbirimize sımsıkı sarılarak, ülkemizi uygarlık ve gelişmişlik yarışında en üst seviyeye çıkarmak için yorulmadan çalışacağız. Bu iş dünyasının, aziz milletimize sözüdür" dedi.
Hisarcıklıoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Vefatının 83. yılında, büyük Atatürk'ü sevgi, saygı, şükran ve minnet duygularımızla anıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptığı mücadelenin, ortaya koyduğu vizyonun ne denli büyük ve çağları aşan bir görüşü içerdiğini her geçen gün daha iyi anlamakta ve ona hayranlığımız bir kat daha artmaktadır. Düşmanlara karşı memleketin bütün güçlerini birleştirmeyi başaran, bir milletin kaderinin nasıl değişebileceğini dünya tarihine yazdıran Atatürk'ün 'Bu ulusa ve ülkeye hizmet görevi bitmeyecektir' sözünü daima ilke edindik. Biz de, bizden sonraki nesiller de, ülkemizi daha da ileriye taşımak için durmaksızın çalışacağız.
Bu duygu ve düşüncelerle Türk iş dünyası olarak; ülkemizin aydınlık geleceğine olan inancımızı ve müreffeh bir Türkiye konusundaki kararlılığımızı bir kez daha vurgularken, Büyük Atatürk'ün yüksek hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz." - ANKARA
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