Hisarcıklıoğlu, "Odalar ve Borsalar Bölge Toplantısı"Nda Konuştu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bakınız bu ülkenin başına gelenleri bir düşünün. Dünyada hi·ç bi·r ülkeni·n başına gelmedi·, böyle bi·r şey, gelse bellerini doğrultamazlardı. Ama biz ne yaptık, daha üzerinden bir yıl geçmeden, bütün değerleri alt üst ettik ve son çeyrekte büyümemiz yüzde 5.1 olarak gerçekleşti." dedi.



Hisarcıklıoğlu, Cazibe Merkezinde düzenlenen, "Odalar ve Borsalar Bölge Toplantısı" ile "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"inde yaptığı konuşmada, Trakya'yı Avrupa'ya bağlayan Dereköy Sınır Kapısının restorasyonunun en kısa sürede yapılacağını söyledi.



Kırklareli'nin Anadolu ile Avrupa arasında bir geçiş köprüsü olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, Kırklareli'nin bir tarihi şehir olduğunu dile getirdi.



Kırklareli'nin müthiş bir coğrafyasının olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, ancak potansiyelin yeterince kullanılmadığına dikkati çekti.



Kırklareli'nin potansiyelini kullandığı takdirde Türkiye'de kıskanılacak bir kent olabileceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Önemli olan doğru konulara odaklanmamız lazım. Halkalı-Edirne hızlı treni projesinin muhakkak yapılması ve buna Kırklareli'nin de eklenmesi önemli. Rahat ulaşımın yanı sıra alt yapının da hazır olması gerekiyor." diye konuştu.



Trakya'nın geleceğinin tarım ve hayvancılık olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, yatırımların da takip dilmesi gerektiğini belirtti.



Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odasının verdiği hizmet kalitesinin Londra, Berlin, Paris ile eş değer olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Yani Kırklareli bugün Paris ile eş değer konuma gelmiş. Biz ürünlerimizi markalaştırmak zorundayız. Bu nedenle Kırklareli'nde de birçok ürünümüz markalaşma yolunda. Benim 365 oda ve borsa başkanım gece gündüz demeden Allah rızası için koşuyorlar." ifadelerini kullandı.



Birlik ve beraberlik çağrısı



Hisarcıklıoğlu, Türk milletinin geleceği için birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğini söyledi.



Türkiye'nin birçok sıkıntıyı aştığını belirten Hisarcıklıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:



"Bir çok sıkıntımız var ama bu sıkıntıları çözmek için birlik ve beraberlik önemli. Birlik ve beraberliğimizi devam ettirdiğimiz sürece bütün sıkıntılarımızı çözeriz. Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. Birbirimizi fikrinden, zikrinden, siyasi görüşünden, mezhebinden, inancından, etnik kökeninden dolayı ötekileştirmediğimiz sürece, bize kimse bir şey yapamaz. Bakınız bu ülkenin başına gelenleri bir düşünün. Dünyada hi·ç bi·r ülkeni·n başına gelmedi· böyle bi·r şey, gelse bellerini doğrultamazlardı. Ama biz ne yaptık, daha üzerinden bir yıl geçmeden, bütün değerleri alt üst ettik ve son çeyrekte büyümemiz yüzde 5,1 olarak gerçekleşti. Bunu kim yaptı Türk özel sektör ve müteşebbisleri yaptı.



Birbirinizi sevin. Allah bi·ze bi·r tarafta sevgi· bi·r tarafta da nefret vermiş. Nefret duyarsanız, birbirinizi sevmezseniz, eksiklik ararsanız, sizin eksikliğiniz de ortaya çıkar. İnsanoğlu eksik ve noksan yaratılmıştır. Tam bir insanoğlu yok. Hepimizin eksik ve noksan tarafı var. Ülkemiz, şehriniz, kendiniz, aileniz, çocuklarınız için birbirinizi sevin. Bakın o zaman bütün dünya bir araya gelse bize kimse bir şey yapamaz."



Törende, Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Ziya Çetintaş da konuşma yaptı.



Konuşmaların ardından Hisarcıklıoğlu, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz tarafından en çok gelir ve kurumlar vergisi ödeyen müteşebbislere ödülleri verildi.