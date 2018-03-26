Hisarcıklıoğlu: Nefes Kredisi'ni Üyelerimize Duyuracağız

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Geçen yıl 364 bin üyemizin 221 milyar liralık kredisine kefil olduk. Bu kadar üyeye kefil olan bir kuruluş var karşınızda. İnşallah bu yıl da hazırlandık. TOBB'un Nefes Kredisi'ni üyelerimize duyuracağız. Sayın Başbakanımızla bunun tanıtımını yapacağız." dedi.