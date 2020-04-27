Hisarcıklıoğlu: "(Nefes Kredisi) Faiz yüzde 7,50 olacak. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu iş birliğiyle düzenlenen "TOBB Nefes Kredisi Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu iş birliğiyle düzenlenen "TOBB Nefes Kredisi Tanıtım Toplantısı"na katıldı.

(2)

Hisarcıklıoğlu: "(Nefes Kredisi) Faiz yüzde 7,50 olacak. Bir üyemiz azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. Bu yıl anapara ve faiz ödemesi olmayacak"

Kaynak: AA