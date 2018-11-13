Hisarcıklıoğlu'ndan "Tobb Kanunu'nda Değişiklik Teklifi"Ne Tepki

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, milletvekili ve yerel seçimlerde aday olmak üzere görevlerinden ayrılmak durumunda olan oda, borsa ve birlik başkanlarının seçilememeleri halinde görevlerine geri dönmelerinin yolunu açacak kanun teklifini doğru bulmadığını ifade etti.

Hisarcıklıoğlu'ndan

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, milletvekili ve yerel seçimlerde aday olmak üzere görevlerinden ayrılmak durumunda olan oda, borsa ve birlik başkanlarının seçilememeleri halinde görevlerine geri dönmelerinin yolunu açacak kanun teklifini doğru bulmadığını ifade etti.

Kaynak: Dunya.com

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