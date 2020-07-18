HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Hisarcıklıoğlu'ndan LGS tercihlerinde "meslek okullarını seçin" çağrısı Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonrasında öğrencilerin tercih zamanının geldiğini belirterek, "Gençlerimizi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), TOBB ve TOBB ETÜ olarak başlattığımız program kapsamındaki 81 ildeki 103...

Hisarcıklıoğlu'ndan LGS tercihlerinde
18.07.2020 11:45 | Son Güncelleme: 18.07.2020 12:03

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonrasında öğrencilerin tercih zamanının geldiğini belirterek, "Gençlerimizi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), TOBB ve TOBB ETÜ olarak başlattığımız program kapsamındaki 81 ildeki 103 okulumuzu tercih etmeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, LGS 2020 sınavı sonrası öğrencilerin ve ailelerinin önemli bir tercih aşamasına geldiğini hatırlattı.

Tercihler sonunda öğrencilerin, kendilerini geleceğe hazırlayacak okullara yerleşeceklerine işaret eden Hisarcıklıoğlu, "İşte tam da bu noktada gençlerimizi MEB, TOBB ve TOBB ETÜ olarak başlattığımız program kapsamındaki 81 ildeki 103 okulumuzu tercih etmeye çağırıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Gençlerimiz 'aranan eleman' olacaklar"

Hisarcıklıoğlu, meslek liselerinde büyük bir değişim ve dönüşüm başlattıklarının altını çizerek, 2019'da imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü ile özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek üzere çağın niteliklerine uygun yeni ve dinamik bir mesleki eğitim modeline geçtiklerini aktardı.

Protokol kapsamında 81 ilde 81 meslek lisesi ile çalışmalara başladıklarına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Okullarımızın arkasında merkezde MEB, TOBB ve TOBB ETÜ'nün, illerde ve ilçelerde ise oda ve borsalarımızın desteği var. Kamu-özel sektör ortak yönetim modeliyle yerelde oda ve borsalarımızın vasıtasıyla mesleki eğitimin hem dinamik hem de sanayi, ticaret ve tarımın ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmasını sağlıyoruz. Okullarımızı tercih edecek gençlerimiz mezun olduklarında 'ara eleman' değil, 'aranan eleman' olacaklar. Bu okullarımızdan mezun olacak gençlerimizin diploması, mesleği olacak."

Başarılı öğrencilere burs imkanı

Hisarcıklıoğlu, geleceğin girişimcileri olacak yüksek teknoloji alanında daha çok icat, daha çok patent çıkartacak gençleri yetiştirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, oda ve borsaların desteğiyle başarılı öğrencilere burs verdiklerini belirtti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İmamoğlu, eleştirilere paylaştığı karikatürle yanıt verdi: Kurban oliyim, hiç haberim yok Politika
İmamoğlu, eleştirilere paylaştığı karikatürle yanıt verdi: Kurban oliyim, hiç haberim yok
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir Güncel
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız? Yaşam
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Elektrikli testere ile öldürülen teknoloji CEO'sunun katili, en yakını çıktı! Dünya
Elektrikli testere ile öldürülen teknoloji CEO'sunun katili, en yakını çıktı!
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı 3. Sayfa
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı Politika
CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi
Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Büyük gün geldi! TOGG fabrikası için ilk kazma vuruluyor, temeli projenin fikir babası Erdoğan atacak
Büyük gün geldi! TOGG fabrikası için ilk kazma vuruluyor, temeli projenin fikir babası Erdoğan atacak
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, 'Size şaka yaptık' dedi
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
Belçika'da araştırma: Çok fazla cinsel içerikli film izlemek erkeklerde ereksiyon sorununa yol açıyor
Belçika'da araştırma: Çok fazla cinsel içerikli film izlemek erkeklerde ereksiyon sorununa yol açıyor
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Adı tecavüz skandalına karışan HDP'li vekil apar topar partisinden istifa etti
Adı tecavüz skandalına karışan HDP'li vekil apar topar partisinden istifa etti
Son dakika: PYD/PKK elebaşı Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm teslim oldu
Son dakika: PYD/PKK elebaşı Salih Müslüm'ün yeğeni Dalya Mahmut Müslüm teslim oldu
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı
Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı Survivor'daki görüntülere Bakan Fahrettin Koca da sessiz kalmadı
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
15 Temmuz gecesi 'Yönetime el koyduk' mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
'Fazilet durağı' tartışması sonucu İBB'nin işten çıkardığı otobüs şoförü dava açmaya hazırlanıyor
"Fazilet durağı" tartışması sonucu İBB'nin işten çıkardığı otobüs şoförü dava açmaya hazırlanıyor
Ermeniler çıldıracak! Essien'in Azerbaycan'la ilgili paylaşımı sosyal medyayı yıkıp geçti
Ermeniler çıldıracak! Essien'in Azerbaycan'la ilgili paylaşımı sosyal medyayı yıkıp geçti
Yeni aşka yelken açan Burcu Esmersoy, sosyal medyadan sevgilisinin elini paylaştı
Yeni aşka yelken açan Burcu Esmersoy, sosyal medyadan sevgilisinin elini paylaştı
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Maske takmayanların kesinlikle okuması gereken haber! Aydın'da maske cezası yiyen şahsın 1 gün sonra korona testi pozitif çıktı
Maske takmayanların kesinlikle okuması gereken haber! Aydın'da maske cezası yiyen şahsın 1 gün sonra korona testi pozitif çıktı
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Bülent Turan Fatih Sultan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Sıla Tuvana Türkay Huysuz Virjin Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Fatih Terim Gökhan Gönül Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Daha Fazla Asker Ankara 15 Temmuz Azerbaycan
Şu an buradasınız: Hisarcıklıoğlu'ndan LGS tercihlerinde "meslek okullarını seçin" çağrısı Açıklaması - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.7.2020 12:46:47. #1.14#
title