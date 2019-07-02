Hisarcıklıoğlu'ndan ICC yarışmasında başarılı olan odalara plaket

Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Genel Kurulu, Ankara'da yapıldı. TOBB ve ICC Türkiye Milli Komitesi Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, toplantı sonrasında Brezilya'da yapılan ICC Dünya Odalar Yarışması'nda finale kalan Gaziantep Sanayi Odası, Konya Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası ile en sıra dışı proje kategorisinde Suriye Masası Projesi ile birinci olan Gaziantep Ticaret Odasını başarılarından ötürü kutlayarak, plaket verdi.

ICC Türkiye Milli Komitesinin 65. Genel Kurulu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) İkiz Kuleler'de yapıldı. TOBB ve ICC Türkiye Milli Komitesi Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, genel kurul sonrasında 12-14 Haziran tarihleri arasında Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen ICC 11. Dünya Odalar Kongresi bünyesindeki Dünya Odalar Yarışması'nda finale kalan Gaziantep Sanayi Odası, Konya Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası ile birincilik alan Gaziantep Ticaret Odasına plaket verdi.

TOBB ve ICC Türkiye Milli Komitesi Başkanı Hisarcıklıoğlu, genel kurulda yaptığı konuşmada, ICC'nin ticaretin ve yatırımların artması için çalışan en büyük iş dünyası yapılanması olduğuna dikkat çekti. ICC'nin bu yıl 100'üncü yaşını kutladığını belirten Hisarcıklıoğlu, 100'den fazla ülkede 45 milyon üye ağıyla 1 milyardan fazla çalışanı temsil ettiğini söyledi. ICC'nin zamanla farklı ülkelerden özel sektör temsilcilerini bir çatı altında toplayarak, dünyada ticaretin artırılması ve ticaretin önündeki engellerin kaldırılması için referans kurum haline geldiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, "ICC'nin uluslararası ticaret alanında yol gösterici etkisi gün geçtikçe artmaktadır. Ülkemizde ICC Türkiye Milli Komitesinin kurulması ve faaliyetlerinin yürütülmesi görevini TOBB üstlenmiştir. TOBB çatısı altında faaliyet gösteren ICC Türkiye Milli Komitesi, 1934 yılından bu yana ICC'nin Türkiye temsilciliğini yürütmektedir" diye konuştu.

Tahkim konusuna da vurgu yapan Hisarcıklıoğlu, ICC'nin organı olarak kurulan Milletlerarası Tahkim Divanı'nın uluslararası ticari ve iş uyuşmazlıklarının çözümünde dünyaya önderlik ettiğini anlattı.

Söz konusu yarışmada Gaziantep Ticaret Odası en sıradışı proje kategorisinde 'Suriye Masası Projesi' ile, Gaziantep Sanayi Odası en iyi eğitim projesi kategorisinde 'Mesleki Eğitim Merkezi Projesi' ile, Konya Sanayi Odası en iyi KOBİ ve girişimcilik geliştirme projesi kategorisinde 'Bölgesel İnovasyon Merkezi Projesi' ile', İstanbul Ticaret Odası da en iyi KOBİ ve girişimcilik geliştirme projesi kategorisinde 'Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi Projesi' ile yarışmıştı. - ANKARA

Kaynak: İHA