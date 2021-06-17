Hisarcıklıoğlu'ndan Emet, Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi'ne destek sözü
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Hisarcıklıoğlu'ndan Emet, Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi'ne destek sözü

Hisarcıklıoğlu'ndan Emet, Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi'ne destek sözü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Emet ve Hisarcık arasına yapılacak Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi için destek sözü verdiğini ifade etti.

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu'nun Emet ve Hisarcık arasına yapılacak Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi için destek sözü verdiğini ifade etti.

Başkan Fatih Çalışkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı ve aynı zamanda fahri hemşerimiz M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Tavşanlı ziyaretinde bir araya geldik. Samimi bir havada geçen görüşmemizde Emet ve Hisarcık arasına yapılacak olan ve bölgemizin geleceği açısından büyük önem arz eden Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi için desteklerini istedik. Kendileri

Emet ve Hisarcık arasına yapılacak Orta Ölçekli Sanayi Bölgesinin temel atma törenine bizzat katılacağını ve elinden gelen her türlü desteği vereceğini söyledi. Rıfat Hisarcıklıoğlu'na Emet, Hisarcık ilçeleri adına çok teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Hisarcıklıoğlu'ndan Emet, Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi'ne destek sözü
Hisarcıklıoğlu'ndan Emet, Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi'ne destek sözü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Hisarcıklıoğlu'ndan Emet, Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi'ne destek sözü - Haberler Ekonomi
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