Hisarcıklıoğlu'ndan 23 Nisan Mesajı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "23 Nisan, milletin kararı üzerinde başka bir güç olmadığının en güzel ifadesidir. Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu vurgulayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli ve manevi mirasına sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 98. kuruluş yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

23 Nisan'ın büyük bir gurur ve sevinçle kutlandığını belirten Hisarcıklıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının, sadece kurtuluş mücadelesinin değil, mücadelenin ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ve çağdaş uygarlık yolculuğunun da en önemli kilometre taşlarından olduğunu bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"23 Nisan, milletin kararı üzerinde başka bir güç olmadığının en güzel ifadesidir. Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu vurgulayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli ve manevi mirasına sahip çıkacağız. Bugün tarihimizdeki bu güzel günün yıl dönümünü, daha da derinlemesine anlamlandırarak ve değerini her geçen gün daha iyi kavrayarak kutluyoruz. Bizler de iş dünyası olarak, ülkemizi medeniyet yarışında daha da ileri götürebilmek için demokrasinin ve cumhuriyetimizin verdiği güven ve güçle daha fazla yatırım ve daha fazla istihdam hedefiyle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."