Hisarcıklıoğlu Manisa'ya geliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hisarcıklıoğlu Manisa'ya geliyor

Hisarcıklıoğlu Manisa'ya geliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu 27 Ağustos Cuma günü Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ile Manisa Ticaret Borsası'nın davetlisi olarak Manisa'ya geliyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu 27 Ağustos Cuma günü Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ile Manisa Ticaret Borsası'nın davetlisi olarak Manisa'ya geliyor.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Manisa iş dünyası ile bir araya geliyor. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ile Manisa Ticaret Borsası'nın davetlisi olarak 27 Ağustos Cuma günü Manisa'ya gelecek olan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Manisa programı kapsamında Manisa'da birtakım ziyaretler gerçekleştirecek. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ziyaretlerinin ardından ise saat 15.00'da düzenlenecek olan 'Manisa İl ve İlçeleri Oda ve Borsa Meclis üyeleri İstişare Toplantısı'na katılacak.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nu Manisa'da ağırlamaktan dolayı büyük bir heyecan ve mutluluk duyacaklarını ifade eden, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, "Birlik Başkanımız 27 Ağustos Cuma günü şehrimize gelerek meclis üyelerimiz ile bir araya gelecek. Odamız Hizmet Binası'nda saat 15.00'da gerçekleştireceğimiz istişare toplantısında birlik başkanımızın dünya ve Türkiye ekonomisi hakkında görüşlerini dinleyeceğiz. Bizler de kendisine şehrimizin son ekonomik ve sosyal verileri hakkında bilgilendirmede bulunacağız. Toplantımızın Manisa'mız ve ülke ekonomimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - MANİSA

Hisarcıklıoğlu Manisa'ya geliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı 180 bin liraya satıldı
Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı 180 bin liraya satıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Neredeydik, nereye geldik?' paylaşımları: Anlatmakla bitmeyecek işler yaptık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "Neredeydik, nereye geldik?" paylaşımları: Anlatmakla bitmeyecek işler yaptık
Tanesi 5 liradan satılıyor! Tarlaya her girdiklerinde en az 200 meyve çalan hırsızlar üreticileri isyan ettirdi
Tanesi 5 liradan satılıyor! Tarlaya her girdiklerinde en az 200 meyve çalan hırsızlar üreticileri isyan ettirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Süleyman Soylu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Demet Akalın Mahsun Kırmızıgül
Spor Muslera Abdullah Avcı Sergen Yalçın Enner Valencia Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Hisarcıklıoğlu Manisa'ya geliyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 15:41:57. #1.14#

title