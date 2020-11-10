TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Lütfi Elvan'a "hayırlı olsun" mesajı Açıklaması
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Lütfi Elvan'a "hayırlı olsun" mesajı Açıklaması

10.11.2020 12:05 | Son Güncelleme: 10.11.2020 12:15
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Lütfi Elvan'a

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan ile ilgili, "Sahip olduğu bilgi ve tecrübe birikimiyle Hazine ve Maliye Bakanı olarak ülkemize ve milletimize hayırlı hizmetlerde bulunacağına inanıyorum.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan ile ilgili, "Sahip olduğu bilgi ve tecrübe birikimiyle Hazine ve Maliye Bakanı olarak ülkemize ve milletimize hayırlı hizmetlerde bulunacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mersin Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ı tebrik etti, yeni görevinde başarılar diledi.

Kararın, ülkeye ve Türk milletine hayırlar getirmesini temenni eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Lütfi Elvan, başta Devlet Planlama Teşkilatı olmak üzere devlet kademelerinde pek çok önemli görev üstlenmiş, Başbakan Yardımcılığı, Ulaştırma ve Kalkınma bakanlıklarında başarıyla hizmet vermiş deneyimli bir devlet adamıdır. Sahip olduğu bilgi ve tecrübe birikimiyle Hazine ve Maliye Bakanı olarak ülkemize ve milletimize hayırlı hizmetlerde bulunacağına inanıyorum. Kendisine bu yeni görevinde başarılar diliyorum."

Hisarcıklıoğlu, küresel ekonominin oldukça zorlu bir dönemden geçtiği, bir yandan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, diğer taraftan da ABD seçimleri sonrasında belirsizliklerinin devam ettiği bir dönemde, Türk özel sektörü olarak ilgili tüm kurumlarla çok yakın çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

İstişare, ortak akıl ve koordinasyonla daha güçlü bir ekonomi olma hedefine doğru ilerlemeyi sürdüreceklerini belirten Hisarcıklıoğlu, görevinden affını isteyerek ayrılan Berat Albayrak'a da zor bir dönemde gerçekleştirdiği çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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