Hisarcıklıoğlu, Katar-Türkiye İş Forumu'nda konuştu

Hisarcıklıoğlu, Katar-Türkiye İş Forumu'nda konuştu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Katar-Türkiye İş Forumu, Katar'da yatırım fırsatları toplantısında konuştu.

01.11.2019 16:25
Hisarcıklıoğlu, Katar-Türkiye İş Forumu'nda konuştu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması ANKARA - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Katar-Türkiye İş Forumu, Katar'da yatırım fırsatları toplantısında konuştu.

Kaynak: AA

VİDEO: Hisarcıklıoğlu, Katar-Türkiye İş Forumu'nda konuştu
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et