: Hisarcıklıoğlu: "Girişimcilik o kadar önemli hale geldi ki her ülke girişimci ithal ediyor"

10.02.2020 14:57 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:58

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Girişimcilik o kadar önemli hale geldiki her ülke girişimci ithal ediyor." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde (KSÜ) düzenlenen "Girişimcilik ve Liderlik" konulu konferansta, Kahramanmaraş'ın, milli mücadele tarihinin en önemli simgelerinden biri olduğunu söyledi.

Sütçü İmam'ın, Fransız işgaline karşı ilk kurşunu sıkmasıyla başlayan sivil direnişin, tüm şehre yayıldığını hatırlatan Hisarcıklıoğlu, Kahramanmaraşlıların tek başlarına önce kendi şehirlerini kurtardığını, ardından çevre illerin yardımına koştuğunu belirtti.

Gençleri gördüğü zaman hep girişimciliği anlattığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, bu devirde zengin olmanın da yolunun girişimcilikten geçtiğini kaydetti.

"En zengin 20 ülke aynı zamanda en girişimci 20 ülkedir"

Dünyada milletlerin gücünün toplarıyla tüfekleriyle değil, girişimci gücüyle ölçüldüğüne işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Bugün dünyadaki en zengin 20 ülke aynı zamanda en girişimci 20 ülkedir. Zengin olmazsanız emir alırsınız, yönetirler sizi." diye konuştu.

Girişimci ülkelerin başarılı olduğunu ve ilerlediğini anlatan Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Girişimcilik o kadar önemli hale geldiki her ülke girişimci ithal ediyor. Bunun en güzel örneklerinden birisi Amerika Birleşik Devletleri'dir. Dünyanın en zengin ülkesi ama girişimciliğin merkezlerinden birisi. Silikon Vadisi'ndeki girişimcilerin yüzde 51'i ABD dışında doğmuş. Artık ülkeler, girişimci ithalinde yarışıyor. Bugün insanlara faydalı olacak en önemli şey, bir insanın işinin olmasıdır. 1 milyon 500 bin üyemiz var. Türkiye'de özel sektörde çalışan kişi sayısı 15 milyon. 15 milyonun evine ekmek girebiliyor. Yanınızda 1 kişi çalıştırıyorsanız ne mutlu size."

"Daha çok girişimci çıkartmamız lazım"

Hisarcıklıoğlu, Türkiye açısından bir sorunun da işsizlik olduğunu, işsizliğin de çözümünün girişimcilikten geçtiğini belirterek, "Hem Türkiye'nin hem de sizin geleceğinizin rahat olmasını istiyorsanız girişimci olun. Bu ülkede daha çok girişimci çıkartmamız lazım. Daha zengin olmak için sözü dinlenen bir ülke olmak için. Bu vizyonla ülkemizi karış karış geziyoruz." ifadesini kullandı.

"Eskiden uzay devletlerle anılırdı. Şimdi artık uzay denilince, akla ülke değil, Elon Musk geliyor." diyen Hisarcıklıoğlu, girişimcilikte hayal kurmanın çok önemli olduğunu, hayali de hedeflerle birleştirmek gerektiğini söyledi.

Daha sonra KSÜ tarafından Hisarcıklıoğlu'na fahri doktora unvanı verildi.

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Hisarcıklıoğlu'na cübbe giydirdi, fahri doktora diplomasını takdim etti.

Hisarcıklıoğlu, dinamik bir üniversiteden, "İşletme" alanında fahri doktora unvanı almanın büyük gurur olduğunu belirterek, senato ve yönetim kuruluna teşekkür etti.

Programda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç da konuşma yaptı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, daha sonra Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret etti.

Kaynak: AA

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