Hisarcıklıoğlu Gıda, Hububat Et ve Süt Ürünleri Analiz Laboratuvarının Açılışına Katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ekonomi olarak sıkıntılarımız elbette var ama bunları aşacak irade ve imkana sahibiz. Yeter ki birliğimizi beraberliğimizi muhafaza edelim. Kavga ile sıkıntı çözülmez. Ortak akılla diyalogla çözülür sıkıntılar." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Van- Erciş karayolu üzerinde Van Ticaret Borsası bünyesinde kurulan Gıda, Hububat Et ve Süt Ürünleri Analiz Laboratuvarının açılış törenine katıldı.

Konuşmasına Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatında şehit olan askerlere rahmet dileyerek başlayan Hisarcıklıoğlu, "Allah Mehmetçiğimizi korusun, kılıcını keskin etsin. Allah birlik ve beraberliğimizi de muhafaza eylesin." temennisinde bulundu.

"Petrol, doğalgaz biter ama toprak bitmez"

Van'ın, Türkiye'nin Ortadoğu'ya açılan kapısı olduğunu, aynı zamanda tarım ve hayvancılığın da merkezi konumunda yer aldığını belirten Hisarcıklıoğlu, kentin bölgenin turizm merkezi yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Van'ın dinamik yapısını ekonomide de gördüklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Son bir yılda açılan şirket sayısı, artan istihdama baktığımda Türkiye ortalamasının çok daha üstünde Van. Bu, Van'da gelecek umudunun olduğunu gösterir. Bize düşen bu kente yatırım yapmak. Kim yatırım yaparsa o kazançlı çıkar. TOBB olarak Van'a gereken hizmetleri yapmaya çalışıyoruz. Gümrük ve Ticaret Bakanımızın, hükümetimizin desteğiyle Van'ı sınır kenti yapma, ticaret şehri yapma noktasında Kapıköy modernizasyonunu yapıyoruz. Van'ın geleceğine inanıyorum. Van'daki tarım ve hayvancılık potansiyelini çok iyi biliyorum. Gıda, tarım ve hayvancılık geçmişten bu yana bizim olmazsa olmazımız. Hem kendimizi hem çevre coğrafyamızı doyuracak potansiyelimiz var."

Gıda, tarım ve hayvancılığın asla ihmal edilmemesi alanlar olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Allah bize müthiş coğrafya vermiş. Dünyanın ekilebilir arazi büyüklüğü açısından dünya 7.'siyiz. Allah'a şükrediyoruz bize böyle verimli topraklar verdiği için. Petrol ve doğalgaz bir gün bitecek ama toprak bitmez. Dünya nüfusu her yıl bir Türkiye kadar artıyor. Dünya nüfusu artıyor ve insanlar zenginleşiyor. Bunlar ne yapacak tüketecek. İnsanoğlunun yaşaması için su ve gıda önemli. Bizim elimizde böyle bir potansiyel var bunu değerlendirmemiz lazım." ifadesini kullandı.

Ülkenin yanı başındaki coğrafyada 2 milyar insanın yaşadığını, bu bölgelerin 500 milyar dolar gıda, tarım ve hayvancılık ürünleri ithalatı yaptığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, dünyada 10 yılda fiyatı en çok artan ürünlere bakıldığında gıda, tarım ve hayvancılık ürünlerinin başta geldiğini, zengin olmak için bu alanlardan çıkılmaması uyarısında bulundu.

Batılı ülkelerdeki borsalarda hangi standartlarda hizmet veriliyorsa Van'da da bu kapsamda hizmet verildiğini, ticaret borsalarının dünyaya örnek hale geldiğini aktaran Hisarcıklıoğlu, İslam Kalkınma Bankası tarafından finanse edilerek 56 İslam ülkesinde ticaret borsacılığının nasıl yapılacağını Türkiye'nin gösterdiğini, bunun bile ticaret borsalarının nereden nereye geldiğini göstermeye yettiğini dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye Ürün İhtisas Borsası kurmayı planladıklarını ve bunun Bakanlar Kurulundan çıktığını, bundan sonra üreticilerin ürünleri istedikleri zaman dünya fiyatlarıyla satabileceklerini söyledi.

"Sıkıntılar kavgayla çözülmez"

Van'ın otlu peynirinin coğrafi işaret tescilinin yapıldığını ve artık markalaşma yolunda ilerlediğini anımsatan Hisarcıklıoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ekonomik olarak sıkıntılarımız elbette var ama bunları aşacak irade ve imkana sahibiz. Yeter ki birliğimizi beraberliğimizi muhafaza edelim. Kavga ile sıkıntı çözülmez. Ortak akılla diyalogla çözülür sıkıntılar. Ekonomideki sizlerin sıkıntısı çözebilmek için ortak akılla hareket etmeliyiz. Bunu yaparsak Allah bize rahmeti de bereketi de verir. Farklı düşünebiliriz, ama farklılıklarımızı ortak akılda birleştireceğiz. Birbirimizi görüşlerinden dolayı ötekileştirmeyeceğiz, böyle yaparsak kaybederiz. Sevgiyi ön plana çıkarmalıyız. Birbirimizden başka kimsemiz yok. Huzur olmadan ticaret olmaz, ticaret olmadan zenginlik olmaz. Zengin olmak istiyorsak yolu ticaretten geçiyor. Ticaretin tek bir ilacı var huzur. Huzur olduğunda ticaret, ticaret olduğunda zenginlik oluyor."

"2018'de yasaklı yayla ve mera kalmayacak"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ise Van'da bir kaç yıldır huzurun hakim olduğunu, canlı ve bereketli bir yıl geçirdiklerini vurguladı.

Zorluoğlu, geçen yıl İran'dan 500 binin üzerinde turistin kenti ziyaret ettiğini anımsatarak, şunları kaydetti: "2018'de daha fazla turist bekliyoruz. Bunun temelinde huzur var. Van'ın huzur ve güven ortamı böyle devam ettiği sürece, burada terör bütün unsurlarıyla kaldırıldığı sürece Van'ın önü açık. Hayvancılık anlamında çok büyük potansiyeli var. Koyun varlığının yüzde 10'u Van'da. Burada mevla bölgeyi hayvancılık yapılsın diye yaratmış. Van'da çok büyük meralar, yaylalar var. Geçen hafta ilgili kurumlarla istişarelerimizi yaptıktan sonra şu karara vardık. 2018 yılı içinde Van'da hayvancılarımıza yasak yayla ve mera olmayacak. İnşallah bu şekliyle Van'da hayvancılık, hükümetimizin sağlayacağı desteklerle 70, 80'li yıllardaki durumuna geri dönecek."

Hisarcıklıoğlu, törenin ardından Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti.