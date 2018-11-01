Hisarcıklıoğlu: Eldekini Muhafaza Etme Dönemi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bu dönem eldekini muhafaza etme dönemi. Tüccar ve sanayicimizin ticaret, üretim ve istihdam kapasitesini korumamız lazım. Kapanan her bir işletme, üretimi durduran her bir fabrika milli servetin kaybıdır." dedi.