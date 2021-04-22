TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) doğum günü olan 23 Nisan'ı büyük bir gurur ve sevinçle kutladıklarını belirterek, "Egemenlik ve bağımsızlık milletimizin en büyük servetidir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) doğum günü olan 23 Nisan'ı büyük bir gurur ve sevinçle kutladıklarını belirterek, "Egemenlik ve bağımsızlık milletimizin en büyük servetidir." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBMM'nin açılışının sadece Kurtuluş Mücadelesi'nde değil Türkiye Cumhuriyeti'nin çağdaş uygarlık yolculuğunda da en önemli kilometre taşlarından biri olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "TBMM'nin doğum günü olan 23 Nisan'ı büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz. Egemenlik ve bağımsızlık milletimizin en büyük servetidir. Büyük Atatürk ve silah arkadaşlarına, bu aziz vatanın bağımsızlığı için canlarını feda edenlere duyduğumuz minnet ve şükran nesiller boyu sürecektir. Çocuklarımız bu emanetin en büyük koruyucusudur." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, Türk iş dünyası olarak Cumhuriyet'i, ilke ve hedefleri doğrultusunda güçlü kılmak ve ülkeyi daha ileri seviyelere ulaştırmak için her türlü çabayı göstereceklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bizler refah ve mutluluğun temeli olan ekonomik kalkınmayı en ileri ülkeler seviyesinde gerçekleştirmek için üzerimize düşen görevleri sonuna kadar yerine getirme azim ve kararındayız. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en kalbi hislerimle kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya