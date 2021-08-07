Hisarcıklıoğlu: "Doğamızı ve suyumuzu korumak milli meselemiz olmalı"
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Hisarcıklıoğlu: "Doğamızı ve suyumuzu korumak milli meselemiz olmalı"

Hisarcıklıoğlu: 'Doğamızı ve suyumuzu korumak milli meselemiz olmalı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ormanların tahrip olması iklimde değişikliği tetiklemektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ormanların tahrip olması iklimde değişikliği tetiklemektedir. Bu nedenle doğamızı ve su kaynaklarımızı korumak en önemli milli meselemiz olmalıdır. Yaralar sarılacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın. TOBB olarak yardım kampanyası başlattık. 1 günde 15 milyondan fazla yardım toplandı" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yangın bölgelerini ziyaret amacıyla Muğla'ya geldi. Hisarcıklıoğlu Muğla Sanayi ve Ticaret Odası'nda yaptığı açıklamada, "Yangın felaketlerini yerinde görmek üzere Bodrum, Milas ve Menteşe'ye geldik. Buradan Marmaris'e, oradan Manavgat'a gideceğiz. 46 ilimizde 214 orman yangını çıktı. Tarihimizde bu bir ilk. 6 ilimizde yangınlar devam ediyor. Tüm ülkemizi üzdü ve bizleri derinden etkiledi. Başta devletimiz olmak üzere yangın söndürme çalışmalarında mücadele eden herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Yaralar sarılacaktır, kimsenin şüphesi olmasın"

Yangın sürecinde tüm Türkiye'nin tek yumruk olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Allah böyle günlerle bizi sınamasın. Ama bu birliktelik devam etsin. Ormanların tahrip olmasını iklimde değişikliği tetiklemektedir. Bu nedenle doğamızı ve su kaynaklarımızı korumak en önemli milli meselemiz olmalıdır. Yaralar sarılacaktır. Kimsenin şüphesi olmasın. TOBB olarak yardım kampanyası başlattık. 1 günde 15 milyondan fazla yardım toplandı" diye konuştu.

"İş dünyası olarak her türlü katkıyı yapacağız"

Herkes yardım yapmak için hazır beklediğini kaydeden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bu yangınlar bittikten sonra iş dünyası olarak her türlü katkıyı yapacağız. Devlet millet birlikteliği ile hepsinin üzerinden gelinecek. Muğla'daki tüm oda borsalarıma teşekkür ediyorum. Ne ihtiyaç varsa bize anında iletiyorlar. Biz de koordinasyon içerisindeyiz. Kampanyada toplanacak kaynaklar en çok ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılacak. Yangınlar sona erdikten sonra hep birlikte ağaçlandırma için çalışacağız. Allah milletimize bir daha böyle felaket yaşatmasın" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Hisarcıklıoğlu: 'Doğamızı ve suyumuzu korumak milli meselemiz olmalı'
Hisarcıklıoğlu: 'Doğamızı ve suyumuzu korumak milli meselemiz olmalı'
Hisarcıklıoğlu: 'Doğamızı ve suyumuzu korumak milli meselemiz olmalı'
Hisarcıklıoğlu: 'Doğamızı ve suyumuzu korumak milli meselemiz olmalı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Hisarcıklıoğlu: "Doğamızı ve suyumuzu korumak milli meselemiz olmalı" - Haberler Ekonomi
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