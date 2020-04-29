Hisarcıklıoğlu: Dijital Tarım Pazarı, arz ve talebi dengeleyecek
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Dijital Tarım Pazarı'nın, Türkiye'nin tarım ekosisteminin verimliliğini artırarak piyasada arz ve talebin dengelenmesini sağlayacak bir proje olduğunu bildirdi.
29.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 29.04.2020 16:12
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Dijital Tarım Pazarı'nın, Türkiye'nin tarım ekosisteminin verimliliğini artırarak piyasada arz ve talebin dengelenmesini sağlayacak bir proje olduğunu bildirdi.
Kaynak: Dunya.com