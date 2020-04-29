Hisarcıklıoğlu: Dijital Tarım Pazarı, arz ve talebi dengeleyecek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Dijital Tarım Pazarı'nın, Türkiye'nin tarım ekosisteminin verimliliğini artırarak piyasada arz ve talebin dengelenmesini sağlayacak bir proje olduğunu bildirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Dijital Tarım Pazarı'nın, Türkiye'nin tarım ekosisteminin verimliliğini artırarak piyasada arz ve talebin dengelenmesini sağlayacak bir proje olduğunu bildirdi. Kaynak: Dunya.com